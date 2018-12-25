В понедельник президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания поучаствовали в акции по "отслеживанию путешествия Санта-Клауса". Глава государства в рамках мероприятия пристыдил семилетнего мальчика.

В студию позвонил ребенок по имени Коулман, который сообщил, что ему семь лет. Он поинтересовался, где сейчас находится Санта. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова присутствовавших в помещении журналистов, Трамп удивился, что мальчик все еще верит в сказки и заметил, что в его возрасте уже "поздновато" так думать. Впоследствии политик, однако, посоветовал ребенку "наслаждаться".

Мелания Трамп в свою очередь прилежно рассказывала каждому малышу, где именно сейчас находится Санта-Клаус.