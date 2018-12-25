В авиакатастрофе погибла губернатор мексиканского штата

В Мексике погибла действующий губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо. Вертолёт, в котором летела женщина, разбился спустя несколько минут после начала полёта.

Помимо губернатора, в вертолёте также находились два члена экипажа и муж Алонсо - сенатор Рафаэль Морено, который ранее также являлся руководителем штата Пуэбла, сообщает РИА Новости. На момент гибели Марта Эрика Алонсо занимала должность губернатора менее двух недель. Она являлась членом Партии национального движения.

Вертолёт потерпел крушение спустя 10 минут после вылета в Мехико. После падения он загорелся. По словам министра безопасности Мексики Альфонсо Дурасо, причиной трагедии явилась техническая неисправность. Сообщается, что президент страны отдал правительству приказ незамедлительно отреагировать на произошедшее.