Экс-министр обороны Украины Кузьмук признал: Киев создает проблемы для США

Бывший министр обороны Украины, генерал украинской армии Александр Кузьмук заявил, что Киев продолжает создавать проблемы для Европы и США и тем самым раздражает Запад. По мнению Кузьмука, в связи с этим Украина может вообще лишиться поддержки европейских стран и Америки, - сообщает kp.ru.

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Как полагает украинский генерал, сейчас западные партнеры открыто демонстрируют усталость от украинских проблем, а не просто намекают на это. "... Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаём им трудности. Мы это ощущаем", — признал Кузьмук в эфире телканала "112 Украина".

Экс-глава Минобороны Украины считает самым страшным то, что в будущем политическая поддержка Киева со стороны европейцев и американцев может окончательно прекратиться.