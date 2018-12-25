В Великобритании накануне Рождества автомобиль врезался в толпу пешеходов

В Великобритании автомобиль врезался в толпу людей, которые гуляли накануне Рождества. Согласно последней информации источников, эта авария случилась в минувший понедельник, 24 декабря, в Ливерпуле.

Инцидент произошел на перекрестке Слейтер и Болд-Стрит. В результате случившегося травмы различной степени тяжести получили не менее пяти человек, передает "Свободная пресса". Известно, что два пострадавших пешехода были оперативно доставлены в близлежащую больницу.

Впоследствии выяснилось, что за рулем машины находился 19-летний юноша. Вероятно, в какой-то момент он не справился с управлением, пишет Regnum.ru.