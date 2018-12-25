Вассерман обозначил цель «планируемого Киевом» военного броска на ДНР и ЛНР

Политолог Анатолий Вассерман обозначил цель наступления Вооруженных сил Украины на республики Донбасса, которое, согласно утверждению ряда российских СМИ, в настоящее время готовит Киев.

Вассерман отметил в разговоре с корреспондентом ФАН, что у действующего президента соседнего государства Петра Порошенко нет никаких шансов победить на грядущих выборах, поэтому политик пытается отменить голосование. По словам эксперта, чтобы реализовать задуманное, Порошенко необходимо продлить действие режима военного положения на Украине. Это, в свою очередь, требует проведения новых провокаций в Донбассе.

Согласно сведениям, полученным разведкой непризнанной ДНР, ВСУ планировали напасть на республику в середине декабря. Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ нашли объяснение корректировки военных планов Киева.