Депутат Рады Мосийчук в прямом эфире избил политолога Семченко

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук устроил потасовку с политологом Александром Семченко в эфире телеканала NewsOne. Нардеп публично оскорбил украинского доктора политических наук во время дискуссии, на что Семченко назвал Мосейчука "душевнобольным человеком" и выразил сомнение, как он только оказался в Раде.

Конфликт произошел после того, как нардеп заявил, что политолог работает на Россию. "В принципе душевнобольными должны заниматься психиатры ...", - сказал Семченко. Разъяренный Игорь Мосийчук набросился на Александра Семченко с нецензурной бранью, - сообщает Газета.ру. После того, как их разняли, депутат догнал Семченко и ударил его тростью по спине.