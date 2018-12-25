Бутину, которая пошла на сделку со следствием в США, оставили в одиночной камере

Гражданку России Марию Бутину, которая пошла на сделку со следствием в США, вновь оставили в одиночной камере. Об этом во вторник сообщил советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков.

В дипмиссии подчеркнули, что в грядущую среду сотрудники посольства планируют в очередной раз посетить в тюрьме Марию Бутину, передает РИА "Новости".

Напомним, россиянка, которую в США обвиняют в несанкционированной работе иностранным агентом, пошла не сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Бутина частично признала свою вину, однако в МИД России считают, что власти Штатов просто вынудили Марию сделать это, создав для нее невыносимые условия.