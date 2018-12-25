Украинский генерал признал, что Киев может скоро лишиться поддержки Запада

Бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук сделал важное заявление. По его словам, Киев фактически потерял поддержку стран Запада, поскольку создает для них множество проблем.

Кузьмук, комментируя реакцию западных государств на ситуацию на Украине, а также в Керченском проливе, признал, что откровенную оценку ему дать нелегко, так как она не является позитивной. Генерал заметил, что Киев постепенно становится для Европы раздражителем, передает РИА "Новости"

Александр Кузьмук добавил, что некоторые страны Запада уже откровенно призывают Украину решать свои проблемы самостоятельно. По его словам, самое страшное для Киева – остаться без политической поддержки.