Лукашенко посетовал, что Россия не считает Белоруссию братским государством

Москва больше не воспринимает отношения с Минском как братские, посетовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая сегодня совещание, посвященное вопросам сотрудничества с Россией.

«Я пригласил вас на совещание, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю «братским государством». Как меня проинформировали, в России это уже не воспринимается, якобы пришли новые люди, для которых это понятие неприемлемо. ну что ж, будем партнерами», - заявил белорусский президент.

Завтра, 25 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву с рабочим визитом. Он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе вопрос финансовых потерь белорусской стороны в связи с нефтяным налоговым маневром Москвы, сообщает РИА Новости.