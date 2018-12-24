На Сицилии после землетрясения проснулся вулкан Этна

Землетрясение на острове Сицилия спровоцировало выброс пепла на вулкане Этна. Серия из 130 подземных толчков была зафиксирована итальянскими сейсмологами в понедельник, 24 декабря.

В основании юго-восточного кратера вулкана появилась трещина, из которой поднялся столб пепла. В настоящее время Этна продолжает извергать пепел. Периодически фиксируются выбросы лавы.

С Этны эвакуировали туристов. Об опасности извержения для жителей близлежащих населенных пунктов не объявлялось. Аэропорт города Катания в течение часа не работал на прием и отправку самолетов.