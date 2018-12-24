Без Договора о дружбе между РФ и Украиной у Киева не останется ни одного документа, свидетельствующего о том, что «Крым – украинский», считает бывший руководитель СВР Украины Николай Маломуж.

«Президент Украины, наш МИД, мы и другие в свое время готовили это соглашение. И тогда ставился вопрос о четком определении границ нашего государства, включая Крым. Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, РФ будет очень активно и эффективно манипулировать тем, что договор не действует. Следовательно, определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», - заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Таким образом, после прекращения действия Договора о дружбе Украина никак не сможет доказать, что Крым является ее частью, резюмировал Николай Маломуж. И вообще, не стоило отменять выгодные для Украины положения этого документа, приводит его мнение РИА Новости.