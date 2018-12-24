В Госдуме оценили реакцию депутата Рады на разрыв договора о дружбе с РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление украинского депутата Сергея Березенко, назвавшего разрыв договора о дружбе «выдающимся достижением».

«Если считать, что выдающимся достижением являются шаги, нацеленные на разрыв всевозможных связей между двумя странами и народами, то да. Действительно, эти люди сделали шаг вперед именно в таком направлении. Но есть исторический и сегодняшний практический интерес наших двух народов. Объективно этот интерес состоит в том, чтобы русские и украинцы вместе формировали свое будущее», - оценил заявление украинского парламентария Дмитрий Новиков.

«Сохранение интеграционных связей между Россией и Украиной и их развитие послужило бы интересам наших народов в условиях мощного мирового кризиса», - приводит мнение российского депутата RT.