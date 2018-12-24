//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Энрике Иглесиас опубликовал видео, на котором танцует с дочкой "рок-н-ролл"
- Певицу Юлию Ковальчук раскритиковали в сети за "странный" комбинезон
- Странная парочка - Петросян и Бузова станут ведущими "Голубого огонька"?
- Светлана Светикова рассказала о своих подругах Агнии Дитковските и Татьяне Навке
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Госдуме оценили реакцию депутата Рады на разрыв договора о дружбе с РФ
24 декабря 2018, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление украинского депутата Сергея Березенко, назвавшего разрыв договора о дружбе «выдающимся достижением».
«Если считать, что выдающимся достижением являются шаги, нацеленные на разрыв всевозможных связей между двумя странами и народами, то да. Действительно, эти люди сделали шаг вперед именно в таком направлении. Но есть исторический и сегодняшний практический интерес наших двух народов. Объективно этот интерес состоит в том, чтобы русские и украинцы вместе формировали свое будущее», - оценил заявление украинского парламентария Дмитрий Новиков.
«Сохранение интеграционных связей между Россией и Украиной и их развитие послужило бы интересам наших народов в условиях мощного мирового кризиса», - приводит мнение российского депутата RT.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Маломуж: без договора о дружбе Киев не докажет, что "Крым це Украйна"
//Общество
ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии
//Новости МирТесен
//Криминал
В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата Калашникова
//Общество
Видео, как сын владельца "Уралкалия" зажигает после трагедии на шахте
//В мире
//Новости партнеров
//Политика
//В мире
В Госдуме оценили реакцию депутата Рады на разрыв договора о дружбе с РФ
//Общество
//В мире
Китай потребовал от США объяснений о закупках шпионского оборудования
//Новости СМИ2
//Общество
У Крымского моста построят стационарный пост ОВД, стоимостью 100 млн.
//Общество
//Общество
Прокопьев объяснил, за что получил прозвище "человек-космодром"
//В мире
//В мире
В ближайшие дни ВСУ могут перейти к боевым действиям, заявили в МИД РФ
//В мире
В Раде назвали разрыв договора о дружбе с РФ выдающимся достижением
//Общество
В Театре имени Моссовета рассказали о состоянии Сергея Юрского
//В мире
//В мире
В Москве в выходные прошли две условно «желтожилетные» акции
//Наука
Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском
//Общество
Аналитик рассчитал срок уничтожения частей ВСУ в гипотетической войне с Россией
//В мире
Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливе
//Общество
"Герою", нашедшему брошенного младенца возле контейнеров, грозит тюремный срок
//В мире
Экс-премьер ДНР назвал единственный шанс Порошенко сохранить власть на Украине
//В мире
В МИД РФ прокомментировали обращение с просьбой сына Каддафи к Путину
//В мире
Количество жертв цунами в Индонезии увеличилось до 334 человек