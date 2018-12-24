Китай потребовал от США объяснений о закупках шпионского оборудования

Китайская сторона удивлена раскрытой информацией о закупках посольствами Соединенных штатов Америки подслушивающих устройств и требует от Вашингтона разъяснений по данному поводу.

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин. Она отметила, что США, согласно полученным данным, "в глобальных масштабах занимаются скрытой слежкой".

"Зачем американским посольствам закупать столько оборудования для тайной слежки? Для каких целей они его приготовили?" - цитирует представителя китайского МИД агентство ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что данные о "жучках" нуждаются в дополнительном подтверждении, однако, Вашингтон уже сейчас должен дать мировой общественности разъяснения относительно этой ситуации.