Израильский парламент самораспустился

Главы партий, входящих в израильскую правительственную коалицию, приняли единогласное решение о роспуске Кнессета (парламента). Досрочные выборы в израильский парламент назначены на 9 апреля.

«В связи с окончанием исполнения обязательств главы коалиции приняли решение распустить Кнессет и назначить выборы на апрель 2019 года после полного окончания четырехлетнего срока службы», - сообщается в заявлении правящей коалиции Израиля.

Всего месяц назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ценой больших усилий спас коалицию от распада. Теперь же поводом для роспуска парламента стал закон о призыве ортодоксальных евреев на воинскую службу. Известно, что в Израиле существует всеобщая воинская повинность. Тем не менее, евреи-ортодоксы, учащиеся в высших религиозных заведениях станы, освобождались от службы в армии. Споры вокруг этого закона продолжаются давно, компромисс пока так и не найден, сообщает «КоммерсантЪ».