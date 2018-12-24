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Израильский парламент самораспустился
24 декабря 2018, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]
Главы партий, входящих в израильскую правительственную коалицию, приняли единогласное решение о роспуске Кнессета (парламента). Досрочные выборы в израильский парламент назначены на 9 апреля.
«В связи с окончанием исполнения обязательств главы коалиции приняли решение распустить Кнессет и назначить выборы на апрель 2019 года после полного окончания четырехлетнего срока службы», - сообщается в заявлении правящей коалиции Израиля.
Всего месяц назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ценой больших усилий спас коалицию от распада. Теперь же поводом для роспуска парламента стал закон о призыве ортодоксальных евреев на воинскую службу. Известно, что в Израиле существует всеобщая воинская повинность. Тем не менее, евреи-ортодоксы, учащиеся в высших религиозных заведениях станы, освобождались от службы в армии. Споры вокруг этого закона продолжаются давно, компромисс пока так и не найден, сообщает «КоммерсантЪ».
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