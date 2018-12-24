В ближайшие дни ВСУ могут перейти к боевым действиям, заявили в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о готовящихся со стороны Киева провокациях и возможном в ближайшие дни наступлении ВСУ на юго-востоке Украины.

«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», - приводит департамент информации и печати МИД РФ комментарий Марии Захаровой.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что в украинской прессе все чаще появляются статьи «экспертов» с заранее подготовленными обвинениями в вероятном применении боевых отравляющих веществ Россией или республиками Донбасса против Украины. Это свидетельствует о подготовке украинской стороной химической провокации, считает Захарова. Со стороны украинских военных и их западных «кураторов» возможна также провокация в киберпространстве, говорится в комментарии.