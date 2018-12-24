В Раде назвали разрыв договора о дружбе с РФ выдающимся достижением

Прекращение действия Договора о дружбе между Россией и Украиной является одним из главных достижений украинского парламента в уходящем году, заявил депутат Верховной рады Сергей Березенко.

«Мы получили гражданского министра обороны. Мы смогли поднять зарплату военнослужащим. Мы заложили эти средства в бюджет на следующий год. И что самое выдающееся – мы расторгли договор о дружбе и добрососедстве с РФ. Этот год был посвящен фактически утверждению украинской независимости», - заявил зампред фракции «Блок Петра Порошенко» в телеэфире.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал документ, прекращающий действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, действовавший с 1999 года, напоминает РИА Новости.