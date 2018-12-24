Началось строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Швеции. Судно-трубоукладчик Solitaire начало установку труб на шведском участке газопровода. В Финляндии стартовало строительство "Северного потока-2"

Трубы, предназначенные для установки на шведском участке строительства, заранее были доставлены в порт Карлсхамн. В связи со строительными работами порт уже нанял 110 рабочих. Предполагается, что будет создано еще 30 дополнительных рабочих мест. Строительные работы по укладке газопровода будут вестись в шведской экономической зоне до лета 2019 года, сообщает РИА Новости.

Ранее строительные работы стартовали в исключительной экономической зоне Финляндии. Там работу ведет трубоукладочное судно Pioneering Spirit, сообщил оператор проекта.