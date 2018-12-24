На минувшей неделе жюри 67-го международного конкурса красоты выбрало "Мисс Вселенную"-2018. Ею стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй. Прославилась девушка не только красотой. Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Как сообщает издание "SPEED-info", победительница престижного турнира работает волонтером, занимается единоборствами, является инструктором по туризму и - борется с распространением СПИДа!

Девушка работает в организации Love Yourself, занимаясь вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом, поддерживая людей, обладающих данными заболеваниями, а также состоит в движении против домогательств.