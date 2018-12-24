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Найдено объяснение корректировки Киевом планов по военному нападению на ДНР
24 декабря 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Киевское командование скорректировало планы, касающиеся наступления на ДНР, в связи с обнародованием армией непризнанной республики информации об агрессивных намерениях противника. Соответствующая точка зрения содержится в заметке, появившейся на страницах отечественных СМИ.
Согласно данным, ранее озвученным Донецком, Вооруженные силы Украины собирались напасть на самопровозглашенное государство в середине декабря на Мариупольском направлении. Наступление не состоялось или его отложили, отмечает «Русская весна». Если бы не было заявлений спикеров армии ДНР, за которой последовала реакция МИД РФ, Украине удалось бы претворить в жизнь свои планы в отношении Донбасса, говорится в процитированном материале.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернете выложили видео из вероятного района будущего удара ВСУ по Донбассу.
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