В минувшие выходные протестные акции «желтых жилетов» прошли не только во Франции, но и в Португалии, и даже в Москве. Там протестовали за снижение налогов, у нас – против повышения тарифов на парковку в центре.

Французский протест объединил более 300 тысяч человек по всей стране. В Португалии в акциях протеста приняли участие около 50 тысяч человек. В Москве в субботу протестовать пришли несколько десятков человек, в воскресенье – около трех тысяч.

Хотя знамя (или жилетку?) французских протестантов и подхватили некоторые другие страны Европы, скорей всего, пиком достижений протестующих стала отставка премьер-министра Бельгии. Протесты будут продолжаться, но вряд ли приведут к более существенным результатам.

Что же касается московских (условно «желтожилетных») акций протеста против повышения тарифов на парковку – они наглядно показали, что протестная база в столице (а в регионах – тем более) отсутствует как таковая. Граждане слишком разобщены, каждый озабочен своими личными проблемами, зато «профилактическая» работа властей по предупреждению протестов – на высоте. Поэтому в Москве (а в регионах – тем более) вряд ли стоит ожидать каких-либо серьезных протестных мероприятий в ближайшие несколько месяцев, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».