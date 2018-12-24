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Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливе
24 декабря 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер оценил последствия ноябрьского инцидента в Керченском проливе и предостерег РФ и Украину от дальнейшей эскалации ситуации по принципу «око за око».
«Это была очень щекотливая ситуация. Мы месяцами вновь и вновь обращали внимание на растущий потенциал напряженности в Черном море. Но ни одна сторона не сочла необходимым говорить об этом», - заявил генсек ОБСЕ в интервью немецкому изданию.
Политик привел в пример целый ряд острых вопросов в отношениях между Россией и Украиной, которые могут провоцировать дальнейшую напряженность. Это, в частности, ситуация с русским языком на Украине, создание «новой украинской церкви», ситуация в Крыму и в Донбассе.
«У меня есть опасение, что может быть цепная реакция. Там, где у них есть различные очаги, в случае эскалации может возникнуть обширный пожар», - приводит слова Гремингера РИА Новости.
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