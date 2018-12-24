Экс-премьер ДНР назвал единственный шанс Порошенко сохранить власть на Украине

В Союзе добровольцев Донбасса ожидают новых агрессивных действий со стороны властей Украины. С таким заявлением выступил глава организации, бывший руководитель правительства ДНР Александр Бородай.

Согласно точке зрения экс-премьера, президент соседнего государства Петр Порошенко не может рассчитывать на победу на выборах, назначенных на весну следующего года. Единственный шанс Порошенко на сохранение власти – отмена голосования под предлогом действия военного положения, полагает Бородай.

Глава Союза добровольцев Донбасса отметил, что в ближайшее время возможны новые провокации Киева. Члены организации должны быть готовы к подобному развитию событий, процитировало Александра Бородая интернет-издание ФАН.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный эксперт Игорь Коротченко озвучил предполагаемый ответ России в случае военного нападения Украины на страну.