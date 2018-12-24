Количество жертв цунами в Индонезии увеличилось до 334 человек

Днем в понедельник, 24 декабря, стало известно, что количество жертв цунами в Индонезии вновь увеличилось. Согласно последней информации источников, к настоящему моменту погибли 334 человека.

В агентстве по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии уже подтвердили обновленные данные, передает сегодня портал Антара . Кроме того, 61 человек сейчас считается пропавшим без вести. В общей сложности от цунами пострадали более 3000 граждан.

Напомним, цунами обрушилось на западное побережье Индонезии вечером в субботу, 22 декабря. В зоне бедствия продолжаются спасательные работы.