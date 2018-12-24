Опубликовано видео из возможного района будущего военного удара ВСУ по Донбассу

Пресс-служба армии непризнанной ДНР опубликовала видео, снятое на позициях ополченцев в районе Горловки. Согласно предположениям, ранее высказанным в прессе, Вооруженные силы Украины намерены нанести удар по республике на данном направлении.

У защитников ДНР, занимающих передовые рубежи обороны, сложилось впечатление, что противник подтягивает резервы и выжидает, рассказывается в репортаже. Боец ополчения с позывным «Петруха» в разговоре с военными корреспондентами назвал обстановку на линии фронта «звенящей» и напряженной. По словам мужчины, в настоящее время киевские силовики ведут провокационный огонь с целью выявления слабых мест армии республики.

Отвечая на соответствующий вопрос авторов видео, «Петруха» отметил, что вероятное наступление ВСУ обречено на провал. «Это будет последняя попытка», - добавил ополченец.