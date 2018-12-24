Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация посетит США

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об условиях визита российской делегации в Соединенные Штаты Америки. Москва отмечает, что готова к переговорам с американской стороной.

Матвиенко подчеркнула, что делегация из РФ готова посетить США, если поступит соответствующее предложение от Конгресса, передает РИА "Новости"

По словам спикера Совфеда, которые она произнесла на пресс-конференции в понедельник, 24 декабря, российская сторона согласна проводить переговоры в любом формате, поскольку считает контакты с Вашингтоном очень важными. Более того, выяснилось, что Москва уже направляла американским коллегам предложения по составу делегации.