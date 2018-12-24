Вандалы попытались нарисовать свастику в центре Киева

На памятнике в центре Киева неизвестные вандалы попытались изобразить свастику. Теперь изображённый с ошибкой символ украшает арт-объект на Бессарабской площади.

Монумент в виде огромной синей руки, установленный на Бессарабской площади вместо памятника Ленину, стал объектом вандализма. Неизвестные художники изобразили на нём свастику, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Пындык. Также он сделал несколько саркастичных комментариев по поводу произошедшего, в том числе отметил отсутствие камер на площади.

«По этой фотографии вы можете понять три вещи: 1 — не мне одному синяя рука напомнила одно характерное движение начала прошлого века. 2 — некоторые вандалы так и не научились рисовать свастики к концу 2018 года. 3 — камеры на Бессарабской площади не висят», — поделился журналист своими наблюдениями с подписчиками.