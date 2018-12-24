Предсказание старца с Карпат о распаде Украины на несколько частей огласили СМИ

Карпатский мольфар Михаил Нечай предсказал распад Украины на несколько частей. Соответствующую информацию озвучили в российском телевизионном эфире.

Некоторое время назад канал НТВ продемонстрировал программу, в которой рассказывалось о пророчествах погибшего в 2011 году знахаря Михаила Нечая. Старец, который жил в карпатских горах, предвидел распад Украины. Согласно прогнозу мольфара, часть территории Закарпатья должна отойти Венгрии и Чехии, Галичина – Польше, Северная Буковина – Румынии. Области, расположенные на востоке бывшей советской республики, соединятся с Россией.

Когда произойдет распад украинского государства, в программе не сообщили. При этом один из последователей Михаила Нечая уточнил, что, по мнению знахаря, на восстановление территориальной целостности страны уйдет больше века.