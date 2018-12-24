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Армия ДНР сообщила о панике в рядах ВСУ в связи с наступательными планами Киева
24 декабря 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Планы киевского командования начать наступление в Донбассе спровоцировали панические настроения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. С соответствующим заявлением выступили в армии непризнанной ДНР.
Как рассказал спикер ополченцев Даниил Безсонов, защитникам республики стало известно о случаях дезертирства в 58-й бригаде ВСУ. Бойцы соединения бегут из зоны конфликта на востоке Украины как группами, так и поодиночке. По словам Безсонова, силовики не хотят участвовать в «бездумной атаке» на «неприступные позиции» ДНР.
В Донецке регулярно озвучивают сообщения о том, что Киев готовит вторжение на территорию самопровозглашенного государства. По одной из версий, ВСУ намерены напасть на ДНР на Мариупольском направлении. Ранее СМИ процитировали российского военкора Семена Пегова, который предположил, что украинская армии собирается нанести удар под Горловкой.
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