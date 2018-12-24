Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в понедельник, 24 декабря, оценил слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о защите королевства от "российского вторжения".

Ранее британский политик отметила, что военнослужащие Британии сыграли огромную роль в защите страны от различных неприятностей, в частности, от вторжения со стороны РФ.