Лавров высказался о возможности встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 24 декабря, оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Дипломат отметил, что в настоящий момент трудно сказать, когда и где могут состояться переговоры российского и американского лидеров. Однако, по словам Сергея Лаврова, Москва полностью открыта для подобного контакта, передает сегодня утром РИА "Новости"

Отмечается, что пока американская сторона не изъявляла желания провести такую встречу, вследствие чего говорить о каких-то конкретных датах невозможно.