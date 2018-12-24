Раскрыто вероятное направление масштабного наступления армии Украины на Донбасс

Велика вероятность того, что Киев готовит масштабное наступление на Донбасс на Горловском, а не на Мариупольском направлении. Такую точку зрения озвучил Семен Пегов, российский военный корреспондент.

Журналист напомнил, что несколько месяцев назад представители армии ДНР показывали план Вооруженных сил Украины по организации боевых действий в районе Горловки. Удар по Донбассу на данном участке фронта выгоден для ВСУ тем, что позволяет отсечь Донецк от Луганска, отметил Пегов.

Согласно данным разведки ДНР, противник должен был осуществить вторжение в республику в середине декабря с позиций, расположенных под Мариуполем. Наступательная операция не состоялась. Семен Пегов допустил, что переброска Киевом техники на юг Донецкой области преследовала цель отвлечь внимание защитников Донбасса от реальной военной провокации на другом направлении, пишет сайт «Русская весна».