Пассажирский поезд около пяти часов простоял в открытом поле на западе Украины

Пассажирский поезд около пяти часов простоял в открытом поле в Тернопольской области Украины. Согласно последним данным, состав остановился накануне около 20.00 по местному времени, а вновь тронулся лишь в 1.00.

Все это время пассажиры находились в вагонах и не знали, что им делать. Один из очевидцев происшествия отметил, что причиной остановки стала рассеянность рабочих, которые после ремонта оставили на путях инструменты, передает в понедельник, 24 декабря, РИА "Новости"

Отмечается, что поезд должен был прибыть в Киев в 6.34, однако пока он все еще находится в пути. Устанавливаются личности сотрудников, по вине которых произошел сбой.