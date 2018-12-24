Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утром в понедельник, 24 декабря, поздравила военных страны с наступающим рождеством и выразила им благодарность за "их защиту от российского вторжения".

Особое внимание Мэй уделила работе военных по "зачистке" города Солсбери от яда, их борьбе на Ближнем Востоке и защите Соединенного Королевства от российского вторжения.

Как сообщает сегодня портал Sky News, премьер-министр Великобритании не исключила возникновения новых серьезных проблем в следующем году. При этом Тереза Мэй выразила уверенность в том, что армия страны справится абсолютно с любыми неприятностями.