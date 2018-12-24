В РПЦ рано утром в понедельник, 24 декабря, заявили, что создание на Украине новой церкви отбросит украинское общество еще дальше от мира, а также от успешного разрешения религиозного вопроса.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что РПЦ планирует и дальше стучаться в двери множества правозащитных организаций и призывать их повлиять на сложившуюся ситуацию.

Как сообщает RT , ссылаясь на представителей РПЦ, важно понимать, что случившееся отбросило Украину еще дальше от мира, вследствие чего необходимо принимать меры.

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой украинской церкви 6 января будущего года.