Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал своему американскому коллеге Дональду Трампу "добить" на территории Сирии членов террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России.

По словам Трампа, Эрдоган весьма убедительно пообещал ему уничтожить все, что осталось от ИГ на сирийской территории. Президент США подчеркнул, что глава Турции действительно может это сделать, в частности, благодаря тому, что его страна находится рядом с САР.

"Наши войска возвращаются домой!", – передает утром в понедельник, 24 декабря, "Свободная пресса" слова главы Штатов Дональда Трампа.