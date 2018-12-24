Издание National Interest высказалось о после США за слова о российских Ту-160

Американское издание National Interest высказалось о после США в Колумбии Кевине Уитакере за слова о российских Ту-160, прибывших в Венесуэлу. Американский дипломат сравнил стратегические ракетоносцы с безобидными "музейными экспонатами", - сообщает kp.ru. Опубликовано видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

По словам Уитакера, прибывшие в Венесуэлу российские бомбардировщики из 1980-х годов не представляют угрозы, так как они похожи на экспонаты из музея. Журналиств ответили на его мнение: "Начнем с того, что возраст не обязательно означает операционную отсталость". Автор статьи подчеркнул, что многоцелевой реактивный истребитель F-16 появился примерно за десятилетие до Ту-160, но до сих пор является основой ВВС США.

В статье говорится, что с учетом нынешних возможностей Ту-160, принимая во внимание их предстоящую модернизацию до уровня Ту-160М2, можно заключить, что данные самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем.

"Решение о создании Ту-160М2 - это не признание недостатков Ту-160, а подтверждение его успеха. Ту-160 так хорошо служил ВКС, что они не собираются его заменять, а только обновляют", - отметили журналисты National Interest и напомнили, как

Ту-160 доказал в Сирии, что может быть угрозой, так как способен надежно доставлять боевой груз до назначенной цели.