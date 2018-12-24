Выдавший Анну Чапман предатель-перебежчик Потеев жив?

Александр Потеев, бежавший в США бывший полковник Службы внешней разведки РФ, жив. Такую версию на своей странице в социальной сети Facebook озвучил отечественный журналист Андрей Караулов.

О смерти Потеева СМИ сообщили в 2016 году. Караулов полагает, что американцы целенаправленно дезинформировали российскую сторону.

«Все по-прежнему обсуждают Скрипалей. И почти никто не обратил внимание на информацию - промелькнувшую одной строкой – в Chicago Tribune. Оказывается, еще один предатель, Александр Потеев, тот самый, который продал американцам наших нелегалов - Анну Чапман и Михаила Васенкова - жив и здоров», - написал журналист.

Согласно предположению автора поста, «американцы пустили ложную информацию». «Это была всего лишь версия прикрытия, созданная с единственной целью - чтобы наши не искали его и не отомстили Потееву, на территории США, за предательство. Полковник Потеев долгие 16 лет (прошу задуматься) возглавлял в Ясенево отдел по работе с нашими разведчиками-нелегалами и с 2003 года, как выяснилось после его бегства, работал на американскую разведку», - отметил Андрей Караулов.

По данным Chicago Tribune, Александ Потеев «жив и здоров, ему изменили внешность и живет он ни где-нибудь, в престижном районе Лос-Анджелеса - Санта-Моника - и не знает проблем с деньгами». «Я почему-то думаю, что это правда. Потеев жив», - заключил Караулов.