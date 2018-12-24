Глава Пентагона Мэттис узнал о своей отставке от Помпео, а не от Трампа

Глава Пентагона Джеймс Мэттис узнал о том, что его досрочно отправляют в отставку от госсекретаря США Майка Помпео, а не от главы Белого дома Дональда Трампа. Телеканал CNN передал, что президент США Дональд Трамп предпочел распорядиться, что Майк Помпео сообщил Мэттису об оставке, а не самостоятельно обратиться к министру обороны, - сообщает Газета.ру.

Уточняется, что Помпео не лично сказал Мэттису о его грядущей отставке, а позвонил по телефону.

Ранее Дональд Трамп рассказал, как на самом деле относится к бывшему главе Пентагона Джеймсу Мэттису.

Трамп напомнил, что его предшественник Барак Обама "бесславно" уволил Мэттиса, а он дал главе Пентагона второй шанс.