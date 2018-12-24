Количество жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

В понедельник утром стало известно, что число жертв цунами в Индонезии вновь увеличилось. Эти данные предоставил пресс-секретарь Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

По состоянию на утро 24 декабря 281 человек погиб в результате мощного цунами, которое обрушилось на индонезийские острова, передает ФБА "Экономика сегодня".

Местные власти не исключают, что количество жертв будет расти. Известно, что количество раненых граждан превышает в настоящий момент тысячу человек. Кроме того, пропавшими без вести считаются 57 человек, их сейчас активно ищут многочисленные спасатели.