Украинские военные устроили погром в пансионате под Херсоном рядом с Крымом

Украинские военнослужащие устроили погром на в пансионате на границе с Крымом. Разгромленная военными база отдыха находится в Геническом районе Херсонской области. На хулиганство силовиков заявил в военную прокуратуру Украины директор пансионата. Киев дал Евросоюзу гарантии скорой отмены военного положения

В заявлении руководителя базы отдыха указано, что 30 ноября в пансионат пришли военнослужащие, представились бойцами 57-й бригады ВСУ и заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения.

Инцидент описал в Facebook бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко со ссылкой на заявление директора пансионата в прокуратуру. По словам начальника базы, на вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна. А через пару дней после их проживания на базе директор прошел по номерам и обнаружил в них множество пустых бутылок из-под алкоголя, из двух номеров полулюкс исчезли купленные минувшей весной плазменные телевизоры. Из номеров исчезли и другие предметы. Разбито витражное стекло в холле администрации.

По словам директора, заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было. Полиция пока никак не отреагировала на инцидент в пансионате, - сообщает РИА Новости.