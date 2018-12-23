Католическое Рождество: богатый стол, семейные традиции, добрые пожелания

Рождество – это один из самых почитаемых праздников у католиков, и его порой принято отмечать ярче, чем Новый год. Это государственный праздник отмечают более, чем в 140 стран мира. Есть общие традиции, а есть свои, особенные, которые присуще только определенным странам. Итак, Рождество в Европе!

Католическое Рождество всегда отмечается 25 декабря. Напомним, что у католиков этот праздник является государственным. Например, страны, где выходные 25 и 26 декабря: Германия, Греция, Великобритания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Хорватия, Швеция, Испания, Люксембург, Нидерланды.

А есть страны, которые решили, что пару дней будет маловато и добавили еще один: Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Болгария.

Рождество в Латвии.









До 20 века Рождество в Латвии отмечали долго – первые приготовления к празднику начинались за месяц, а завершались в день Крещения.

Несмотря на то, что латыши, являются христианами и исповедуют и католицизм, и лютеранство, и православие, они сохранили в своей культуре так же и черты язычества. Поэтому праздник Рождества это еще и праздник Зимнего солнцестояния.

Обычно, в день праздника, верующие посещают утреннее богослужение, а затем всей семьей собираются за щедро накрытым столом. Латыши считают себя людьми Земли, и поэтому на праздничный стол ставится то, что выращено, что есть в хозяйстве: традиционный серый горох со свиными шкварками, квашеная капуста, запеченная голова поросенка, клюква в сахаре. Но самое любимое лакомство прибалтийского народа – печенье пипаркукас! Это сдоба приправленная перчиком!

Какое же Рождество в Латвии обходится без гадания? Молодые девушки непременно желают узнать своего суженого: гадают на свечах, на воде, на спицах, на свинце.

А вот люди семейные и хозяйственные думают о благополучии в будущем: непременно в каждом доме есть бревнышко, которое обязательно пригодится в ночь на Рождество! Когда появилась звезда, то хозяин берет это самое бревно и «таскает» его вокруг дома, чтобы очертить границу и не пустить злых духов.

А вот праздничные колядки в Латвии очень похожи на российские: тут всегда было принято наряжаться в маски зверей. Только латышские дети активно использовали натуральные шкуры. Сегодня колядки начинают забывать, но на хуторах еще можно встретить компании ряженой молодежи.

Кстати, Латвия – страна, которая претендует на зарождение европейской традиции наряжать рождественскую елку! Говорят, что первая такая елка появилась в Страсбурге в 16 веке, но латыши с этим категорически не согласны!

Но все же, в светлый праздник Рождества главное – ожидание чуда, счастья, улыбки и добрые пожелания! И в этот день совершенно неважна твоя национальность, а важно то, что Рождество Христово объединяет людей и дарит надежды!

Валдис Затлерс, экс-президент Латвии: « Хотелось бы поздравить россиян с Рождеством и Новым годом! Главное в жизни – семейные ценности. Хотелось бы пожелать, чтобы люди научились не ждать счастье, а создавать его в своей семье. Для это нужно немного: любовь, доверие, верность. Будьте счастливы!»

Мартиньш Вилсонс, актер: «С Рождеством, Россия! Счастья, мира, процветания! Улыбайтесь чаще, господа! Дарите любовь, тепло своим близким! Любите каждый день и будьте счастливы!»

Янис Юрканс, экс-глава МИД Латвии: «С праздниками! Хотелось бы пожелать россиянам, чтобы в следующем году отношения между двумя государствами были бы более теплыми. Желаю добрых, хороших «соседей»! С соседями нужно дружить! Надеюсь, что Латвия «повернется» лицом к своему соседу. Мира, счастья, благополучия!»

Гунарс Кутрис, экс-глава Конституционного суда Латвии, юрист, депутат: « С Рождеством и Новым годом! Хочу пожелать читателям и редакции «Аргументы Недели» всегда быть в курсе дел в мире! Оставайтесь такими же информационными, правдивыми, быстрыми. Счастья, успехов и пусть все ваши желания сбудутся!»

Марис Плявиньш, вице-президент общества врачей Латвии: « Конечно, желаю всем здоровья! Пусть в следующем году болезни обойдут нас всех стороной! И те неудачи, которые преследовали нас….уйдут прочь! Счастья, здоровья, энергии! С Рождеством и Новым годом, россияне!»

P.S.

Рассказывая о Рождестве в Латвии, наш корреспондент «заглянул» и на рождественскую елку в Берлин (Германия), и на огонек в Портсмут (Великобритания), где и узнал о традициях и особенностях этих стран.

Рождественская Германия









Атмосфера праздника такая же, как и в России: украшают дом, наряжают елку, ходят в гости друг к другу. Всем детям рассказывают истории о рождении Иисуса Христа. А 25 и 26 декабря вся семья посещает мессы. Особенностью Рождества в Германии являются ярмарки, где можно выпить горячего вина и поесть, кстати, русскую икру. Обязательно устанавливают аттракционы и качели для детворы, что для ребят является любимой забавой на Рождество!









Рождественская Англия









Тут любят украшать дома не только внутри, но и снаружи. Особенно, это касается небольших городов. Во дворах обычно устанавливают снеговиков, а на двери вывешивают Рождественский венок. Встречают праздник обязательно в родительском доме. На столе можно увидеть бобовый суп, брюссельскую капусту, каштаны, жареный картофель и, конечно, фаршированную индейку.





































Фото автора