В торговых переговорах с США есть прогресс, сообщили в Китае

Представители КНР и США обсудили перспективы устранения взаимных противоречий по некоторым ключевым вопросам на подготовительных консультациях и достигли прогресса, сообщили в Минкоммерции Китая.

«Стороны вновь обменялись мнениями по проблемам, представляющим взаимный интерес, таким как формирование сбалансированной торговли и усиление защиты прав на интеллектуальную собственность. Им удалось достигнуть нового прогресса», - сообщила сегодня пресс-служба Министерства коммерции КНР.

Стороны также обсудили и согласовали детали будущих взаимных визитов, добавили в китайском торговом ведомстве. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились приостановить разгорающуюся между США и КНР торговую войну. Сейчас стороны пытаются прийти к взаимопониманию по ключевым аспектам двусторонних торговых отношений, сообщает ТАСС.