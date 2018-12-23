Эрдоган раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл некоторые подробности своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны пришли к определенным соглашениям.

«Сегодня мы провели с президентом США Дональдом Трампом очень продуктивный телефонный разговор. Мы сошлись во мнениях относительно расширения нашей координации по разным направлениям, от двусторонних торговых отношений до ситуации в Сирии. Надеюсь, что эти переговоры принесут благо для нашей страны и всего региона», - написал турецкий лидер в своем твиттере.

Ранее президент США Дональд Трамп также сообщил в своем твиттере, что провел «долгий и продуктивный» телефонный разговор с турецким президентом на темы, касающиеся торговли и ситуации в Сирии, передает РИА Новости.