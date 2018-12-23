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Порошенко отреагировал на принятие ООН украинской резолюции по Крыму
23 декабря 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Генеральной ассамблеи ООН принять предложенную украинской стороной резолюцию по нарушению прав человека в Республике Крым.
«За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые подают России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушением прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова. Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права – освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан», - заявил украинский президент в своем фейсбуке.
Предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму в Генеральной ассамблее ООН поддержали 65 государств. При этом 27 стран высказались против принятия этого документа, а большинство участников – 70 стран – воздержались от голосования.
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