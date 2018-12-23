Трамп назначил исполняющего обязанности министра обороны США

Исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса станет первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, объявил президент США Дональд Трамп.

«Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика за плечами большой послужной список. Он многого добился за время работы заместителем министра, а до этого – в компании Boeing», - сообщил Дональд Трамп в своем твиттере.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку, мотивируя свое решение «расхождениями во взглядах» с президентом США, сообщает ТАСС.