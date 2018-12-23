Звезду Трампа на Аллее славы Голливуда испачкали «кровью»

На Алее славы Голливуда в очередной раз осквернили звезду Дональда Трампа. Звезду действующего президента США измазали красной краской, очевидно, символизирующей кровь, и нарисовали свастику.

Несмотря на то, что это далеко не первый случай вандализма в отношении звезды Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда, полицейский департамент Лос-Анджелеса продолжает считать, что для оперативного пресечения вандализма достаточно установленных камер видеонаблюдения. Усилить патрулирование места, где находится поврежденная достопримечательность, полицейские отказались.

Звезда Дональда Трампа была установлена на Аллее славы Голливуда в 2007 году. Нынешний американский президент удостоился этой чести за работу ведущим и продюсирование популярного реалити-шоу. С тех пор звезду Дональда Трампа уже дважды разбивали кувалдой, сообщают «Вести.ру».