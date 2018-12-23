Посольство России в США прокомментировало слова Маска о двигателе РД-180

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки прокомментировало заявление американского предпринимателя Илона Маска, ранее высказавшего свое экспертное мнение о ракетном двигателе РД-180.

Ранее глава компании SpaseX Илон Маск высказал мнение, что довольно странно использовать на американской ракете Atlas-V российский жидкостный ракетный двигатель РД-180. При этом американский миллиардер признал, что с точки зрения конструкции РД-180 «поистине великолепен».

«Блестящий дизайн, великолепные люди за ним, великолепное сотрудничество РФ и США в космосе», - прокомментировало российское посольство в США заявление Илона Маска в твиттере.