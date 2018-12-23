В Госдуме оценили решение Порошенко приравнять националистов к ветеранам

Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня закон, приравнивающий членов запрещенной в РФ экстремистской организации ОУН-УПА к ветеранам боевых действий. Эксперт прокомментировал это решение.

«Порошенко, не имея собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии. Таким образом он пытается выдать себя за идейного, хотя сам «плывет по течению». Не так уж много у него тех, на кого он может попробовать опереться в предстоящие три месяца перед президентскими выборами», - прокомментировал решение украинского лидера первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT.

УПА (Украинская повстанческая армия) – боевое крыло ОУН (Организации украинских националистов). Действовала с весны 1943 года в регионах Галиция, Холмщина, Волынь на стороне немецко-фашистских войск. Особенно «прославились» украинские националисты зверствами против поляков. В РФ организация признана экстремистской и запрещена решением Верховного суда.