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В Госдуме оценили решение Порошенко приравнять националистов к ветеранам
23 декабря 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня закон, приравнивающий членов запрещенной в РФ экстремистской организации ОУН-УПА к ветеранам боевых действий. Эксперт прокомментировал это решение.
«Порошенко, не имея собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии. Таким образом он пытается выдать себя за идейного, хотя сам «плывет по течению». Не так уж много у него тех, на кого он может попробовать опереться в предстоящие три месяца перед президентскими выборами», - прокомментировал решение украинского лидера первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT.
УПА (Украинская повстанческая армия) – боевое крыло ОУН (Организации украинских националистов). Действовала с весны 1943 года в регионах Галиция, Холмщина, Волынь на стороне немецко-фашистских войск. Особенно «прославились» украинские националисты зверствами против поляков. В РФ организация признана экстремистской и запрещена решением Верховного суда.
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