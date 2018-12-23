Порошенко признал националистов участниками боевых действий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, расширяющий перечень участников боевых действий. Теперь к ним приравнены, в том числе, члены запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии».

Подписанный украинским президентом документ вносит изменения в закон «О статусе ветеранов войны, их социальных гарантиях». Эти изменения касаются перечня участников боевых действий. В частности, теперь в список участников боевых действий входят члены подразделения УПА «Полесская Сечь», а также члены подразделений экстремистской Организации украинских националистов (ОУН).

Верховная рада Украины приняла этот закон 6 декабря количеством в 236 голосов, сообщает RT.