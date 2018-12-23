//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом
- Галкин опубликовал новый снимок детей: Гарри перерос Лизу почти на голову
- Актриса Мария Машкова показала фото с мамой и младшим братом
- СМИ пишут о прибавлении в семействе Маликовых
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Порошенко признал националистов участниками боевых действий
23 декабря 2018, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, расширяющий перечень участников боевых действий. Теперь к ним приравнены, в том числе, члены запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии».
Подписанный украинским президентом документ вносит изменения в закон «О статусе ветеранов войны, их социальных гарантиях». Эти изменения касаются перечня участников боевых действий. В частности, теперь в список участников боевых действий входят члены подразделения УПА «Полесская Сечь», а также члены подразделений экстремистской Организации украинских националистов (ОУН).
Верховная рада Украины приняла этот закон 6 декабря количеством в 236 голосов, сообщает RT.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Посольство России в США прокомментировало слова Маска о двигателе РД-180
В Пермском крае 24 декабря объявили днем траура по погибшим шахтерам
//В мире
Нетаньяху: Израиль после ухода США не откажется от операций в Сирии
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
В Госдуме оценили решение Порошенко приравнять националистов к ветеранам
//Новости партнеров
//Город М
//Спорт
//В мире
Установленный в Дубае новогодний шар попал в Книгу рекордов Гиннесса
//Общество
//Новости СМИ2
Летевший из Москвы в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя
//В мире
//В мире
В сети опубликовали видео испытаний двух американских "царь-бомб"
//В мире
//В мире
Тело первого шахтера, погибшего в Соликамске, подняли на поверхность
Злоумышленник избил продавщицу и ограбил кофейню в Краснодаре
Министр просвещения призвала не нагружать школьников в новогодние каникулы
//В мире
Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку из-за сломанной кофеварки
//Спорт
//live
Делать ставку на улучшение отношений с США - значит, предавать интересы страны!
//В мире
Трамп рассказал, как на самом деле относился к экс-главе Пентагона
//В мире