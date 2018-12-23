В Польше забеспокоились, что украинские гастарбайтеры сбегут в Германию

Вероятный отток украинских гастарбайтеров в Германию, упростившую получение визы для них, негативно скажется на польской экономике, заявили в Союзе предпринимателей и работодателей Польши.

Беспокойство поляков об украинских «трудовых резервах» вызвано тем, что на этой неделе в Германии утвердили законопроект, значительно упрощающий получение рабочей визы для неграждан Евросоюза. В случае вступления в силу документ отменит ныне существующий приоритет при трудоустройстве для граждан ФРГ и ЕС.

«На данный момент в Польше проживает почти два миллиона украинцев. Большинство из них – трудовые мигранты. Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут полмиллиона украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», - заявил представитель Союза предпринимателей и работодателей Польши.

Польские предприниматели призвали свое правительство сделать собственное миграционное законодательство более привлекательным для иностранных рабочих, сообщает РИА Новости.